Ormandaki zararlı böcekler köylünün gelir kapısı oldu
Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, biyolojik mücadele çerçevesinde ormanların zararlı böceklerden arındırılması hususunda köylülerden ve eski personelden destek alıyor. Köy halkı ormanlardan topladıkları zararlı böcekler sayesinde hem ormanları zararlı böceklerden arındırıyor hem de bütçesine ek gelir sağlıyor.
Artvin'de Orman Bölge müdürlüğü zararlı böceklere karşı biyolojik mücadelesine devam ediyor. Nisan ayının başı itibariyle Ardanuç Orman İşletme Müdürlüğü, biyolojik mücadele çerçevesinde R. Grandis (Faydalı böcek) üretmek için ormandan alınan D. Micans (Zararlı) böcekleri toplatarak laboratuvarlarda yararlı böcek üretimi sağlıyor. Bu çerçevede Artvin'in Ardanuç Orman İşletme Müdürlüğü de kendi bünyesinde biyolojik mücadelede görev alıp emekliliğe ayrılan eski personeline ücret karşılığında zararlı böcekleri toplatıyor.
VATANDAŞA EK GELİR KAPISI OLDU
Genellikle Orman İşletmesinden emekli ve biyolojik mücadele konusunda bilgiye sahip olan kişilerin seçildiği çalışmada hem ormanlar zararlı böceklerden korunuyor hem de vatandaşlar ek gelir elde etmiş oluyor.
"YIRTICILARA YEM OLARAK TOPLUYORUZ"
Orman işletmesinden emekli aynı zamanda biyolojik mücadele yer alan Muharrem Karakaş yaptığı açıklamada "Hem orman temizliğine katkı yapıyoruz hem de 3-5 kuruş kazanarak cep harçlığımız çıkıyor. Zararlı böcekleri topluyoruz. Laboratuvarlarda yırtıcılara yem olarak topluyoruz. Ne kadar toplarsak ona göre kazanıyoruz. Aynı zamanda ormanları bu böcekten kurtarmaya uğraşıyoruz" dedi.
Ardanuç Tepedüzü köyünden Kenan Küçük ise "Orman işletme Haşere Bölümünden emekliyim. Bu orman zararlılarını topladık. Ardanuç Orman İşletmesine teslim edeceğiz. İşte yevmiyemizi çıkarıyoruz, beş on kuruş alıyoruz, hem ormana faydamız oluyor zararlıları çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.
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