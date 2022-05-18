Ormandaki zararlı böcekler köylünün gelir kapısı oldu

"YIRTICILARA YEM OLARAK TOPLUYORUZ"

Orman işletmesinden emekli aynı zamanda biyolojik mücadele yer alan Muharrem Karakaş yaptığı açıklamada "Hem orman temizliğine katkı yapıyoruz hem de 3-5 kuruş kazanarak cep harçlığımız çıkıyor. Zararlı böcekleri topluyoruz. Laboratuvarlarda yırtıcılara yem olarak topluyoruz. Ne kadar toplarsak ona göre kazanıyoruz. Aynı zamanda ormanları bu böcekten kurtarmaya uğraşıyoruz" dedi.