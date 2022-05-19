Üç şehir kara teslim oldu! Tokat, Amasya ve Ordu'da şiddetli kar yağışı
YAŞAM DHA
Mayıs ayının sonlarına yaklaşırken hava sıcaklığının normallerin altında seyretmesiyle birlikte Tokat’ın Reşadiye ilçesi ve Amasya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Yağan kar yeşil alanları etkisi altına alırken bölgede yaşayanların cep teflonlarına böyle yansıdı. İşte o görüntüler…
YAYLALAR KARA BÜRÜNDÜ
Tokat'ta aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Reşadiye ilçesinin yüksek kesimlerinde, yaylaların bulunduğu bölgelerde kar yağışı etkisini gösterdi. Mayıs ayının son günlerinde yağan karla bölge kısa sürede beyaza büründü.
ORDU'DA KARA TESLİM
Tokat ve Amasya'da kar yağışı etkisini gösterirken Ordu'nun da yüksek kesimlerinde kar yağışı göründü. Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı bazı mahalle ve yaylalarda da kar yağışı etkisini gösterdi. Bölgede yaşayanlar, yeşil alanlara yağan karı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarın ödenecek... Hesaplarınızı kontrol edin! T.C. kimlik numarasının sonu 4, 6, 8 olanlar dikkat! Bakanlık saat verdi
- DSİ personel alımı başvuru ne zaman? 2022 DSİ personel alımı kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu? Son açıklamalar...
- Yaz Kur'an Kursu 2022 takvimi: Diyanet Yaz Kur'an Kursu ne zaman başlıyor? diyanet.gov.tr Kur'an Kursu kayıtları başladı mı?
- Açık cezaevi izinleri son dakika: Adalet Bakanlığı CTE 2022 açık cezaevi Kovid-19 izni uzatılacak mı, bitti mi?
- 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM sözlü sınav sonuçları nereden öğrenilecek?
- Tarih açıklandı: Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman? EGM PA 2022/1. Dönem bekçilik sağlık bilgi formü ve sınav giriş belgesi
- Kargo şirketleri bugün çalışıyor mu? 19 Mayıs Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı? Kargo bugün gelir mi?
- 19 Mayıs kutlama mesajları: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 103. yıl resimli kutlama mesajları ve sözleri
- Bugün bankalar açık mı? 19 Mayıs Perşembe bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs'ta EFT/Havele geçer mi?
- Bugün otobüsler bedava mı? 19 Mayıs Perşembe toplu taşıma, İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?
- Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali ayın kaçında, nerede?
- 19 Mayıs kısa, uzun, farklı ve keşfedilmemiş sözleri! Atatürk'ün sözleriyle, bayraklı Ondokuz Mayıs anma kutlama mesajları!