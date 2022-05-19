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Üç şehir kara teslim oldu! Tokat, Amasya ve Ordu'da şiddetli kar yağışı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
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Üç şehir kara teslim oldu! Tokat, Amasya ve Ordu’da şiddetli kar yağışı

Mayıs ayının sonlarına yaklaşırken hava sıcaklığının normallerin altında seyretmesiyle birlikte Tokat’ın Reşadiye ilçesi ve Amasya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Yağan kar yeşil alanları etkisi altına alırken bölgede yaşayanların cep teflonlarına böyle yansıdı. İşte o görüntüler…

Tokat'a bağlı Reşadiye ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

YAYLALAR KARA BÜRÜNDÜ

Tokat'ta aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Reşadiye ilçesinin yüksek kesimlerinde, yaylaların bulunduğu bölgelerde kar yağışı etkisini gösterdi. Mayıs ayının son günlerinde yağan karla bölge kısa sürede beyaza büründü.

AMASYA'DA KAR YAĞIŞI

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy Köyü de beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede çekilen fotoğraflar kar yağışının etkisini gözler önüne serdi.

ORDU'DA KARA TESLİM

Tokat ve Amasya'da kar yağışı etkisini gösterirken Ordu'nun da yüksek kesimlerinde kar yağışı göründü. Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı bazı mahalle ve yaylalarda da kar yağışı etkisini gösterdi. Bölgede yaşayanlar, yeşil alanlara yağan karı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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