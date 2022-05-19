Üç şehir kara teslim oldu! Tokat, Amasya ve Ordu’da şiddetli kar yağışı

ORDU'DA KARA TESLİM

Tokat ve Amasya'da kar yağışı etkisini gösterirken Ordu'nun da yüksek kesimlerinde kar yağışı göründü. Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı bazı mahalle ve yaylalarda da kar yağışı etkisini gösterdi. Bölgede yaşayanlar, yeşil alanlara yağan karı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.