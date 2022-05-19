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Son dakika: Antalya'da orman yangını!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
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Son dakika: Antalya’da orman yangını!

Son dakika haberleri... Antalya'nın Alanya ilçesindeki Dere Mahallesi bölgesinde orman yangını çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için bölgeye yangın söndürme helikopteri, çok sayıda personel ve arazöz sevk edildi.

Dere Mahallesi Susuz mevkiinde henüz bilinmeyen sebeple dağlık ve ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri, çok sayıda personel ve arazöz yönlendirildi.

Yangının sarp ve dağlık alanda çıkmasından dolayı karadan müdahalede güçlük çekiliyor.

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