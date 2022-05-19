Son dakika: Antalya’da orman yangını!

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için bölgeye yangın söndürme helikopteri, çok sayıda personel ve arazöz sevk edildi.

Dere Mahallesi Susuz mevkiinde henüz bilinmeyen sebeple dağlık ve ormanlık alanda yangın çıktı.