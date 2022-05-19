Eşyalı ev kiralayanlar sakın bunu yapmayın! Yargıtay'dan karar çıktı: Hapis cezası var
Yargıtay, eşyalı kiralık evden çıkarken daireden eşya alınmasına ilişkin dikkat çeken bir karar verdi. 3 günlüğüne eşyalı daire kiralayan 3 kadın kira günü sonunda evden çıkarken kombiden nevresime kadar eşyaları yanına aldığı gün yüzüne çıktı. Yargıtay bu durumun 'güveni kötüye kullanma' suçu oluşturduğuna karar verirken, suçun cezasının 6 aydan 2 seneye kadar hapis ve adli para cezası olduğunun altını çizdi.
Edinilen bilgiye göre 3 kadın, 5 günlüğüne eşyalı daire kiraladı. Henüz kullanılmamış sıfır kombiyi koli içinden çıkaran 3 kadın, 3 gün sonra ortalıktan kayboldu. Evden kombi çalındığını gören ev sahibi, durumu emniyet güçlerine ihbar etti. Yapılan inceleme sonucunda evi kiralayan kadınlar kıskıvrak yakalandı.
EMSAL KARAR ÇIKTI
Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kadınlar, çeşitli oranlarda mahkumiyete çarptırıldı. Karara yapılan itirazı değerlendiren Yargıtay 15. Ceza Dairesi ise emsal nitelikte bir karara imza attı.
Kararda; eşyalı kiralık evden hırsızlığı 'güveni kötüye kullanma' olarak değerlendirildi.
NE VAR NE YOK ALIP GİTMİŞLER
Kararda şu ifadelere yer verildi:
"Sanığın, kira bitiminin sonunda evden ayrıldığı sırada evde bulunan henüz takılmamış koli içerisinde bulunan 2 bin TL tutarlı bir adet kombiyi ve kullanılmamış iki adet toplam değeri 100 TL olan nevresim takımını ev sahibinden habersiz alarak beraberinde götürdüğü ortadadır. Somut olayda, sanığın katılana ait evde bulunan eşyaları kullanmak amacıyla kiralamasına rağmen evden ayrılırken eşyaları da götürmesi şeklinde gerçekleşen eyleminde, eşyaların sanığın ifa ettiği bir hizmet veya meslek dolayısıyla kendisine tevdi ve teslim edilmemiş olması sebebiyle, eylemin son yasal düzenlemelerle uzlaştırmaya tabi hale gelen basit güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır. Sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanun'un 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321.maddesi uyarınca bozulmasına oy birliği ile karar verildi."
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