AK Parti Gençlik Kolları’ndan özel şarkı: Kafa Tutar Dünyaya

Çok sayıda beğeni alan Rap tarzındaki şarkının sözleri şöyle:

"Piyale okudu bir çocuk biçare

Muhtıra darbeye ne çare

Sokağa çıkamam, kapıyı çalıyorum aç anne

Mahalle maçında çocukla top oynar bir golüm var

Vatanım için en azından selametimiz için hazırlan

İnançla yürüyeceğiz yolları kıvançla

Aşacağız dağları vur usta

Çiçekler açacak yeniden tilkinin olacak bu mağara

Karanlık sokağa dolacak ışık biziz

Gençliğe inanıp izle bizi, ne iş ya

Benim inancıma uzatıp dilini

Yaşarım dinimi söylerim türkümü

Türküm, Lazım, Çerkezim, Kürtüm

Unutmam özümü her şeyim gözümün bebeği servetin vatanım kardeşim, sokağım, bayrağım, onurum

Libya'da korurum Akdeniz fokunu

Afrin'de unutmam yar senin kokunu

Bu gencin yolunda ışık var koş

Ormana dönüşür koru

İzle izle bizi sonuna kadar

Yollar gidilecek Fizan'a kadar

İzle izle bizi sonuna kadar

Yollar gidilecek Fizan'a kadar

Gönüller yol oldu, buluştuk hoş oldu

Umuda koş oğlum yarışı al

Bu ödül uzaya çıkacak Türk oğlu bu çocuk her türlü barışa var

Erişim var, dünyaya açılan kapıyım çok işim var,

Üretip dünyaya karışırım

Yaşım genç omzumda bu vatanı taşırım,

Sürüyorum atımı Mars'a şahlandım

Edirne'den Kars'a kadar 7 bölge halkım

Palandöken'den Davos'a kay

Ayasofya'ya hayran yar

Kafa tutar dünyaya

Pınarhisar bir saniye müsaadenle bir şiir var üzerimde

Okurum bunu özgürlüğe oku çek yayın üzerine

Kasımpaşa, Eminönü yürüdü yolları deli gönül

Aşım, işim sılada eş, yollarda uğrunda bütün ömür

İzle izle bizi sonuna kadar

Yollar gidilecek Fizan'a kadar

İzle izle bizi sonuna kadar

Yollar gidilecek Fizan'a kadar

Sımsıcak bir ateş içimi saran

Kaç bucak korkmadan koştum kora

Maşallah tankların önünde duran

Türkiye ben, bir millet Erdoğan"