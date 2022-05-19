AK Parti Gençlik Kolları'ndan özel şarkı: Kafa Tutar Dünyaya
Son dakika haberine göre: 21 Mayıs Cumartesi günü Adana'da büyük bir gençlik şölenine hazırlanan AK Parti Gençlik Kolları, "Kafa Tutar Dünyaya" şarkısını paylaştı.
İnan, sosyal medya hesabından, "İkinci Kat; ideallerin ve düşüncelerin hayat bulduğu, dostluğun, kardeşliği ve sanatın kalesi" mesajıyla "2. Kat-Kafa Tutar Dünyaya" isimli şarkıyı paylaştı.
İnan, klibin yayımlandığı dijital platformların adreslerine de paylaşımında yer verdi.
81 İLDEN KATILIMLA BÜYÜK GENÇLİK ŞÖLENİ
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "İnşallah cumartesi günü Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere 81 ilimizden tüm ilçe, il, üniversite, lise teşkilatlarımız, AK Gençlik'in tüm teşkilat mensupları, Adana'nın ev sahipliğinde muhteşem bir şölene imza atacaklar." diye konuştu.
KONSERLER VERİLECEK
İnan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından sonra sanatçıların da konser vereceği 21 Mayıs'taki etkinliğe herkesi beklediklerini ifade etti.
Çok sayıda beğeni alan Rap tarzındaki şarkının sözleri şöyle:
"Piyale okudu bir çocuk biçare
Muhtıra darbeye ne çare
Sokağa çıkamam, kapıyı çalıyorum aç anne
Mahalle maçında çocukla top oynar bir golüm var
Vatanım için en azından selametimiz için hazırlan
İnançla yürüyeceğiz yolları kıvançla
Aşacağız dağları vur usta
Çiçekler açacak yeniden tilkinin olacak bu mağara
Karanlık sokağa dolacak ışık biziz
Gençliğe inanıp izle bizi, ne iş ya
Benim inancıma uzatıp dilini
Yaşarım dinimi söylerim türkümü
Türküm, Lazım, Çerkezim, Kürtüm
Unutmam özümü her şeyim gözümün bebeği servetin vatanım kardeşim, sokağım, bayrağım, onurum
Libya'da korurum Akdeniz fokunu
Afrin'de unutmam yar senin kokunu
Bu gencin yolunda ışık var koş
Ormana dönüşür koru
İzle izle bizi sonuna kadar
Yollar gidilecek Fizan'a kadar
İzle izle bizi sonuna kadar
Yollar gidilecek Fizan'a kadar
Gönüller yol oldu, buluştuk hoş oldu
Umuda koş oğlum yarışı al
Bu ödül uzaya çıkacak Türk oğlu bu çocuk her türlü barışa var
Erişim var, dünyaya açılan kapıyım çok işim var,
Üretip dünyaya karışırım
Yaşım genç omzumda bu vatanı taşırım,
Sürüyorum atımı Mars'a şahlandım
Edirne'den Kars'a kadar 7 bölge halkım
Palandöken'den Davos'a kay
Ayasofya'ya hayran yar
Kafa tutar dünyaya
Pınarhisar bir saniye müsaadenle bir şiir var üzerimde
Okurum bunu özgürlüğe oku çek yayın üzerine
Kasımpaşa, Eminönü yürüdü yolları deli gönül
Aşım, işim sılada eş, yollarda uğrunda bütün ömür
İzle izle bizi sonuna kadar
Yollar gidilecek Fizan'a kadar
İzle izle bizi sonuna kadar
Yollar gidilecek Fizan'a kadar
Sımsıcak bir ateş içimi saran
Kaç bucak korkmadan koştum kora
Maşallah tankların önünde duran
Türkiye ben, bir millet Erdoğan"
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