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AK Parti Gençlik Kolları'ndan özel şarkı: Kafa Tutar Dünyaya

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
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AK Parti Gençlik Kolları’ndan özel şarkı: Kafa Tutar Dünyaya

Son dakika haberine göre: 21 Mayıs Cumartesi günü Adana'da büyük bir gençlik şölenine hazırlanan AK Parti Gençlik Kolları, "Kafa Tutar Dünyaya" şarkısını paylaştı.

İnan, sosyal medya hesabından, "İkinci Kat; ideallerin ve düşüncelerin hayat bulduğu, dostluğun, kardeşliği ve sanatın kalesi" mesajıyla "2. Kat-Kafa Tutar Dünyaya" isimli şarkıyı paylaştı.

İnan, klibin yayımlandığı dijital platformların adreslerine de paylaşımında yer verdi.

81 İLDEN KATILIMLA BÜYÜK GENÇLİK ŞÖLENİ

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "İnşallah cumartesi günü Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere 81 ilimizden tüm ilçe, il, üniversite, lise teşkilatlarımız, AK Gençlik'in tüm teşkilat mensupları, Adana'nın ev sahipliğinde muhteşem bir şölene imza atacaklar." diye konuştu.

KONSERLER VERİLECEK

İnan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından sonra sanatçıların da konser vereceği 21 Mayıs'taki etkinliğe herkesi beklediklerini ifade etti.

Çok sayıda beğeni alan Rap tarzındaki şarkının sözleri şöyle:

"Piyale okudu bir çocuk biçare

Muhtıra darbeye ne çare

Sokağa çıkamam, kapıyı çalıyorum aç anne

Mahalle maçında çocukla top oynar bir golüm var

Vatanım için en azından selametimiz için hazırlan

İnançla yürüyeceğiz yolları kıvançla

Aşacağız dağları vur usta

Çiçekler açacak yeniden tilkinin olacak bu mağara

Karanlık sokağa dolacak ışık biziz

Gençliğe inanıp izle bizi, ne iş ya

Benim inancıma uzatıp dilini

Yaşarım dinimi söylerim türkümü

Türküm, Lazım, Çerkezim, Kürtüm

Unutmam özümü her şeyim gözümün bebeği servetin vatanım kardeşim, sokağım, bayrağım, onurum

Libya'da korurum Akdeniz fokunu

Afrin'de unutmam yar senin kokunu

Bu gencin yolunda ışık var koş

Ormana dönüşür koru

İzle izle bizi sonuna kadar

Yollar gidilecek Fizan'a kadar

İzle izle bizi sonuna kadar

Yollar gidilecek Fizan'a kadar

Gönüller yol oldu, buluştuk hoş oldu

Umuda koş oğlum yarışı al

Bu ödül uzaya çıkacak Türk oğlu bu çocuk her türlü barışa var

Erişim var, dünyaya açılan kapıyım çok işim var,

Üretip dünyaya karışırım

Yaşım genç omzumda bu vatanı taşırım,

Sürüyorum atımı Mars'a şahlandım

Edirne'den Kars'a kadar 7 bölge halkım

Palandöken'den Davos'a kay

Ayasofya'ya hayran yar

Kafa tutar dünyaya

Pınarhisar bir saniye müsaadenle bir şiir var üzerimde

Okurum bunu özgürlüğe oku çek yayın üzerine

Kasımpaşa, Eminönü yürüdü yolları deli gönül

Aşım, işim sılada eş, yollarda uğrunda bütün ömür

İzle izle bizi sonuna kadar

Yollar gidilecek Fizan'a kadar

İzle izle bizi sonuna kadar

Yollar gidilecek Fizan'a kadar

Sımsıcak bir ateş içimi saran

Kaç bucak korkmadan koştum kora

Maşallah tankların önünde duran

Türkiye ben, bir millet Erdoğan"

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