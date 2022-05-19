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Bursa'da feci yangın! Yangında ölen oğlu ile benzer kaderi yaşadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2022
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Bursa’da feci yangın! Yangında ölen oğlu ile benzer kaderi yaşadı

Son dakika haberine göre: Bursa’da akşam saatlerinde yalnız yaşayan bir şahsın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında talihsiz adam feci şekilde yandı. Ağır yaralanan emekli memur olduğu öğrenilen şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'da akşam saatlerinde yalnız yaşayan bir şahsın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında talihsiz adam feci şekilde yandı. Ağır yaralanan emekli memur olduğu öğrenilen şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Gizem Apartmanı B blokta yalnız yaşayan Yahya Tosun (67) isimli şahsın evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katındaki daireden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.


KAPI KIRILARAK İÇERİ GİRİLDİ
Apartmana gelen itfaiye ve polis ekipleri kilitli olan kapıyı kırarak içeri girdi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri odada bir şahsı tespit etti. Olay yerine çağrılan 112 Sağlık Ekipleri vücudunun tamamında üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirlenen Yahya Tosun'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansa taşıdı.


YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs burada kontrol altına alındı. Hayati tehlikesi bulanan Tosun, burada yapılan müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi.


OĞLU İLE AYNI KADERİ PAYLAŞTILAR
Öte yandan emekli memur olduğu belirlenen ve yalnız yaşadığı tespit edilen Yahya Tosun'un 2002 yılında oğlu Nihat Tosun'un evinde çıkan yangında hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının şahsın evde içtiği sigaradan çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

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