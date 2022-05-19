Bursa’da feci yangın! Yangında ölen oğlu ile benzer kaderi yaşadı

Bursa'da akşam saatlerinde yalnız yaşayan bir şahsın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında talihsiz adam feci şekilde yandı. Ağır yaralanan emekli memur olduğu öğrenilen şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.