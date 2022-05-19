Bursa'da feci yangın! Yangında ölen oğlu ile benzer kaderi yaşadı
Son dakika haberine göre: Bursa’da akşam saatlerinde yalnız yaşayan bir şahsın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında talihsiz adam feci şekilde yandı. Ağır yaralanan emekli memur olduğu öğrenilen şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bursa'da akşam saatlerinde yalnız yaşayan bir şahsın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında talihsiz adam feci şekilde yandı. Ağır yaralanan emekli memur olduğu öğrenilen şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Gizem Apartmanı B blokta yalnız yaşayan Yahya Tosun (67) isimli şahsın evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katındaki daireden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
KAPI KIRILARAK İÇERİ GİRİLDİ
Apartmana gelen itfaiye ve polis ekipleri kilitli olan kapıyı kırarak içeri girdi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri odada bir şahsı tespit etti. Olay yerine çağrılan 112 Sağlık Ekipleri vücudunun tamamında üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirlenen Yahya Tosun'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansa taşıdı.
YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs burada kontrol altına alındı. Hayati tehlikesi bulanan Tosun, burada yapılan müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi.
OĞLU İLE AYNI KADERİ PAYLAŞTILAR
Öte yandan emekli memur olduğu belirlenen ve yalnız yaşadığı tespit edilen Yahya Tosun'un 2002 yılında oğlu Nihat Tosun'un evinde çıkan yangında hayatını kaybettiği belirlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali ayın kaçında, nerede?
- 19 Mayıs kısa, uzun, farklı ve keşfedilmemiş sözleri! Atatürk'ün sözleriyle, bayraklı Ondokuz Mayıs anma kutlama mesajları!
- 19 MAYIS RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI: Türk bayraklı, Atatürk resimli 19 Mayıs kutlama mesajları! Instagram story, Facebook, Twitter 19 Mayıs paylaşımları...
- İstanbul'u sağanak ve rüzgar vurdu! Ağaçlar devrildi çatılar zarar gördü...
- İSPARK ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İSPARK ücretleri zamlandı mı, ne zaman geçerli olacak?
- Doğum yapan inek sahibini şoke etti! Çok nadir görülen olay: Beyni derinin altında gözleri de oluşmadı
- Türk Hava Yolları tarihi yolculuk hatıra bileti için TIKLA AL! THY uçuş bileti 19 Mayıs nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar...
- 19 Mayıs'ta otoyollar ve köprüler ücretsiz mi? Yarın köprü ve otoyollar bedava mı olacak?
- Maymun Çiçeği virüsü nedir, nerede görüldü? Maymun Çiçeği nasıl ortaya çıkar, belirtileri nelerdir?
- Asgari ücret 5.500 TL mi olacak? Temmuz'da enflasyonla 1.247 TL fark oluştu! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan...
- Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 18 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 65 milyon devreden...
- Emekli maaş zammında ince detay! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %31,71 netleşti! 9.033 TL'ye kadar artış! Enflasyon farkı ile kuruşu kuruşuna hesaplandı...