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Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi önünde alarm!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi önünde alarm!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi önüne intihar amaçlı geldiği öğrenilen şahıs, polisin havaya bir el ateş etmesinin ardından elindeki tabanca alınarak emniyete götürüldü.

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