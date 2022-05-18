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Şüpheli paketten 10 bin 200 dolar çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2022
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Şüpheli paketten 10 bin 200 dolar çıktı

İstanbul Ümraniye Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polis ekipleri Ümraniye Belediyesi önündeki şüpheli paket ihbarıyla beraber içinde para dolu bir çanta buldu. Çantayı bulan polis memurları içinden çıkan pasaportla ulaşılan sahibine teslim etti.

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