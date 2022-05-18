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Ümraniye’yi dumanlar sardı! Mobilya atölyesinde çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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Ümraniye’yi dumanlar sardı! Mobilya atölyesinde çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

İstanbul’un Ümraniye ilçesi Alemdağ Caddesi'nde 5 katlı binanın bodrum katındaki mobilya atölyesinde yangın meydana geldi. Alevler olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hemen hemen 1 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sularında Ümraniye İstiklal Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde çıktı. Bir mobilya atölyesinin bodrum katı alev alev yandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Dumanları fark edenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 SAAT SÜRDÜ

Yoğun duman nedeniyle panik yaşayanlar sokağa döküldü. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.

Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

"400- 500 BİN TL ZARARIMIZ VAR"

İş yeri çalışanı Gökhan Kılıç, "Boya birden alev aldı. Tüpe yakındı birden alev aldı. Dükkanda yandı, kül oldu. Yaklaşık 400- 500 bin TL zararımız var" şeklinde konuştu.

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