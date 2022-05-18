Ümraniye’yi dumanlar sardı! Mobilya atölyesinde çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

"400- 500 BİN TL ZARARIMIZ VAR"

İş yeri çalışanı Gökhan Kılıç, "Boya birden alev aldı. Tüpe yakındı birden alev aldı. Dükkanda yandı, kül oldu. Yaklaşık 400- 500 bin TL zararımız var" şeklinde konuştu.