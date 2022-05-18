Ümraniye’yi dumanlar sardı! Mobilya atölyesinde çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü
YAŞAM DHA
İstanbul’un Ümraniye ilçesi Alemdağ Caddesi'nde 5 katlı binanın bodrum katındaki mobilya atölyesinde yangın meydana geldi. Alevler olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hemen hemen 1 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü.
Yangın, saat 15.00 sularında Ümraniye İstiklal Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde çıktı. Bir mobilya atölyesinin bodrum katı alev alev yandı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Dumanları fark edenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 SAAT SÜRDÜ
Yoğun duman nedeniyle panik yaşayanlar sokağa döküldü. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.
Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
"400- 500 BİN TL ZARARIMIZ VAR"
İş yeri çalışanı Gökhan Kılıç, "Boya birden alev aldı. Tüpe yakındı birden alev aldı. Dükkanda yandı, kül oldu. Yaklaşık 400- 500 bin TL zararımız var" şeklinde konuştu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Benzin ve motorine zam var mı? 19 Mayıs 2022 benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar oldu? Güncel liste...
- EKPSS 2022 2. tercihler ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih tercih kılavuzu yayımlandı mı? Engelli memur tercihleri ne zaman?
- Yarın sağlık ocağı açık mı? 19 Mayıs'ta hastaneler, aile hekimleri, eczaneler, ve noterler çalışıyor mu? Son açıklamalar...
- EKPSS sonuçları sorgulama: ÖSYM 2022 Engelli memur tercihleri ne zaman başlıyor? SON DAKİKA HABERLER
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 temizlik personeli, şoför, bahçıvan...
- Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 18 Mayıs sigaraya zam geldi mi? Tekel, Marlboro, Kent, Camel, Winston sigara fiyatı ne kadar?
- Yarın bankalar çalışacak mı? 19 Mayıs Perşembe günü bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta EFT/Havale geçer mi?
- Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Temmuz zammı yüzleri güldürecek! Tek tek hesaplandı: 2022 memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?
- Özlem Sarıkaya Yurt neden öldü, hastalığı neydi? NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşındaydı?
- UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? 2022 Eintracht Frankfurt - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Motorin ve benzine zam var mı? 18 Mayıs benzin, mazot ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...