18 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, açık mı? Yarın kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanacak? Aras, Sürat, Yurtiçi, MNG, HepsiJet, PTT kargo...

19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, açık mı? Yarın kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanacak? Aras, Sürat, Yurtiçi, MNG, HepsiJet, PTT kargo...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2022
ABONE OL
19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, açık mı? Yarın kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanacak? Aras, Sürat, Yurtiçi, MNG, HepsiJet, PTT kargo...

19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, açık mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs 2022 Perşembe günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil olacak. Kargolar aracılığıyla gönderisi olanlar ya da alacaklar yarın çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, açık mı? Yarın kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanacak? Aras, Sürat, Yurtiçi, MNG, HepsiJet, PTT kargo...

19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, açık mı? Yarın kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs 2022 Perşembe günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle resmi tatil olacak. Hal böyle olunca gönderisi olanlar kargoların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, açık mı? Yarın kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanacak? Aras, Sürat, Yurtiçi, MNG, HepsiJet, PTT kargo...

19 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI?

Kargolar da diğer birçok kurum gibi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayısta kapalı olacak. Buna göre 19 Mayıs 2022 Perşembe günü yarın kargolar paket kabul etmeyecek ve dağıtıma çıkmayacak

Bu noktada 18 Mayıs ve 20 Mayıs günleri değerlendirilecek.

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ: 08.30 - 17.30

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ: 09.00 - 18.00

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ: 08.30 - 18.00

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ: 08.30 - 17.00

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ: 08.30 - 17.00

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA