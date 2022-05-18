19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, açık mı? Yarın kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs 2022 Perşembe günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle resmi tatil olacak. Hal böyle olunca gönderisi olanlar kargoların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, açık mı? Yarın kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanacak? Aras, Sürat, Yurtiçi, MNG, HepsiJet, PTT kargo...