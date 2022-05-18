19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, açık mı? Yarın kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanacak? Aras, Sürat, Yurtiçi, MNG, HepsiJet, PTT kargo...
19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, açık mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs 2022 Perşembe günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil olacak. Kargolar aracılığıyla gönderisi olanlar ya da alacaklar yarın çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, açık mı? Yarın kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanacak? Aras, Sürat, Yurtiçi, MNG, HepsiJet, PTT kargo...
19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, açık mı? Yarın kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs 2022 Perşembe günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle resmi tatil olacak. Hal böyle olunca gönderisi olanlar kargoların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, açık mı? Yarın kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanacak? Aras, Sürat, Yurtiçi, MNG, HepsiJet, PTT kargo...
19 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI?
Kargolar da diğer birçok kurum gibi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayısta kapalı olacak. Buna göre 19 Mayıs 2022 Perşembe günü yarın kargolar paket kabul etmeyecek ve dağıtıma çıkmayacak
Bu noktada 18 Mayıs ve 20 Mayıs günleri değerlendirilecek.
KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022
MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ: 08.30 - 17.30
ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ: 09.00 - 18.00
SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ: 08.30 - 18.00
YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ: 08.30 - 17.00
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ: 08.30 - 17.00
2022 RESMİ TATİLLER
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
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