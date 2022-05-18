Bursa'da feci kaza! Astsubay hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı, sürücü astsubay hayatını kaybetti. Kazayı duyup olay yerine gelen mesai arkadaşları gözyaşı döktü. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamelarına saniye saniye yansıdı.
Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü İnegöl Jandarma komutanlığında görevli astsubay Emre Ekinci (29) yönetimindeki 33 AGM 984 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kaldırıma çarpıp savrulan otomobil yol kenarında ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu ikiye bölünüp hurdaya dönen araçta sıkışan astsubay hayatını kaybetti.
Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ölümünü tespit ettiği astsubayın cenazesi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kazayı duyup olay yerine gelen gencin, mesai arkadaşları gözyaşı döktüler. Olayı duyan Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden de olay yerine gelerek bilgi aldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor 2022 final ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Survivor 2022 All Star final tarihi açıklandı mı?
- 3.231 personel alımı! DSİ personel alımı ne zaman başlayacak 2022? DSİ başvuru şartları açıklandı mı, nereden, nasıl yapılır?
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM duyuru sayfası...
- Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Geri sayım başladı...
- Survivor kim elendi, bugün kim gitti? 17 Mayıs Survivor'da hangi yarışmacı gitti? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...
- 0,99 kredi ne zaman başlayacak? Düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı mı? Ziraat Bankası, Halk Bankası...
- 19 Mayıs'ta toplu taşım ücretsiz mi? 19 Mayıs Perşembe Marmaray, İETT, metro ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? İZBAN, Başkentray...
- MEB öğretmen atama takvimi: Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 öğretmen atama takvimi belli oldu mu?
- Özlem Sarıkaya kimdir, neden öldü? Özlem Sarıkaya öldü mü, kaç yaşında? İşte ölüm nedeni...
- SGK'ya başvuran erken emekli oluyor! Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Özel ya da kamu fark etmeksizin her yıl 3 ay kazanılıyor! İşte o meslekler...
- Black Mirror yeni sezon ne zaman başlıyor? Black Mirror 6. yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?
- Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman 2022? Bekçilik yazılı ve sözlü sınav tarihleri açıklandı mı?