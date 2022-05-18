Maymun Çiçeği virüsü nedir, nerede görüldü? Maymun Çiçeği nasıl ortaya çıkar, belirtileri nelerdir?
Maymun Çiçeği virüsü nedir, nerede görüldü? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İspanya ve Portekiz'de sağlık bakanlıkları, maymun çiçeği virüsü vakalarına karşı alarma geçti. Peki, Maymun Çiçeği virüsü nedir, nerede görüldü? Maymun Çiçeği nasıl ortaya çıkar, belirtileri nelerdir?
Maymun Çiçeği virüsü nedir, nerede görüldü? Maymun Çiçeği nasıl ortaya çıkar, belirtileri nelerdir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Orta ve Batı Afrika'da maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık olan maymun çiçeğinin (monkeypox), İspanya'nın başkenti Madrid'de 8, Portekiz'in başkenti Lizbon'da da 5 kişide tespit edildiği açıklandı. Peki, Maymun Çiçeği virüsü nedir, nerede görüldü? Maymun Çiçeği nasıl ortaya çıkar, belirtileri nelerdir?
Orta ve Batı Afrika'da maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık olan maymun çiçeğinin (monkeypox), İspanya'nın başkenti Madrid'de 8, Portekiz'in başkenti Lizbon'da da 5 kişide tespit edildiği açıklandı.
Madrid'deki hastaların sağlık durumlarının iyiye gittiği bilgisi paylaşıldı.
İspanya Ulusal Mikrobiyoloji Merkezi de Madrid'de tespit edilen 8 vakanın maymun çiçeği virüsü olduğu konusunda ortak bir görüş olmasına rağmen kesin sonuçların analizlerin tamamlanmasının ardından belli olacağını duyurdu.
"Tüm olasılıklar için çalışıyoruz"
İspanya Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, İngiltere'nin ardından Portekiz ve İspanya'da görülen maymun çiçeği vakaları arasında bir bağlantı olup olmadığının da araştırıldığını söyledi.
Simon, "Şu anda çok yeni ancak her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olmalıyız. Virüsün bulaşması çok düşük bir olasılık olsa da tamamen dışarıda bırakacağımız bir ihtimal değil. O yüzden temkinli olmalıyız. Tüm olasılıklar için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
İngiltere'de de görülmüştü
Maymun çiçeği virüsü Avrupa'da ilk olarak 15 Mayıs'ta İngiltere'de 4 kişide tespit edilmiş, ardından 17 Mayıs'ta Portekiz'de 5 kişide bu virüsün görüldüğü, 15 kişinin de şüpheli durumda gözetim altına alındığı belirtilmişti.
Maymun çiçeğinde, deride döküntü ve kabarıklıklar, ateş, sırt ve kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri en yaygın belirtiler olarak biliniyor.
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- Maymun Çiçeği virüsü nedir, nerede görüldü? Maymun Çiçeği nasıl ortaya çıkar, belirtileri nelerdir?
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