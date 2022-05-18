18 Mayıs 2022, Çarşamba
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Son dakika: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2022
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Son dakika: BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

SON DAKİKA HABERİ: Marmara Bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava şartları sebebiyle BUDO, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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