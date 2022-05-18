18 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sinop’ta 3 gündür aranıyordu! Evde uyurken bulundu

Sinop’ta 3 gündür aranıyordu! Evde uyurken bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.05.2022
ABONE OL
Sinop’ta 3 gündür aranıyordu! Evde uyurken bulundu

Sinop’ta 3 gündür aranan şahsın evine giren emniyet güçleri, şahsı uyurken buldu. Ekipler şahsı uyandırınca şaşkınlıkla neden geldiklerini sordu. Şahıs telefonlara uyuduğu için cevap vermediğini söyledi.

Olay, Tersane mevkisi Derin Boğaz Ağzı Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 3. katında oturan İ.U.'dan 3 gündür ulaşamayan yakınları durumu 112'ye ihbar etti.

EKİPLER UYURKEN BULDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çilingir vasıtasıyla kapıyı açan ekipler, evde yaptığı kontrolde İ.U.'yu yatağında uyurken buldu.

UYANINCA NEDEN GELDİKLERİNİ SORDULAR

Ekiplerin uyandırdığı şahıs, şaşkınlık içerisinde evine giren kalabalığa ne olduğunu sordu. Kendisini merak eden yakınlarının ihbar ettiğini söyleyen ekiplere kendi isteğiyle evinden çıkmadığını ve telefonlara da uyuduğu için cevap veremediğini söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA