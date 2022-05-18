Sinop’ta 3 gündür aranıyordu! Evde uyurken bulundu
YAŞAM İHA
Sinop’ta 3 gündür aranan şahsın evine giren emniyet güçleri, şahsı uyurken buldu. Ekipler şahsı uyandırınca şaşkınlıkla neden geldiklerini sordu. Şahıs telefonlara uyuduğu için cevap vermediğini söyledi.
Olay, Tersane mevkisi Derin Boğaz Ağzı Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 3. katında oturan İ.U.'dan 3 gündür ulaşamayan yakınları durumu 112'ye ihbar etti.
EKİPLER UYURKEN BULDU
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çilingir vasıtasıyla kapıyı açan ekipler, evde yaptığı kontrolde İ.U.'yu yatağında uyurken buldu.
UYANINCA NEDEN GELDİKLERİNİ SORDULAR
Ekiplerin uyandırdığı şahıs, şaşkınlık içerisinde evine giren kalabalığa ne olduğunu sordu. Kendisini merak eden yakınlarının ihbar ettiğini söyleyen ekiplere kendi isteğiyle evinden çıkmadığını ve telefonlara da uyuduğu için cevap veremediğini söyledi.
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