Sinop’ta 3 gündür aranıyordu! Evde uyurken bulundu

UYANINCA NEDEN GELDİKLERİNİ SORDULAR

Ekiplerin uyandırdığı şahıs, şaşkınlık içerisinde evine giren kalabalığa ne olduğunu sordu. Kendisini merak eden yakınlarının ihbar ettiğini söyleyen ekiplere kendi isteğiyle evinden çıkmadığını ve telefonlara da uyuduğu için cevap veremediğini söyledi.