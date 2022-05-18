Midesinden 774 parça kapsül çıkarıldı! Ekipler şaştı kaldı
Son dakika haberine göre: İstanbul Narkotik Masası Polisleri; lideri Örfi Çetinkaya'nın kardeşi A. Çetinkaya, yardımcısı ise oğlu C.Çetinkaya olan bir uyuşturucu şebekesini çökertti. Üç uyuşturucu kuryesinin midelerinden 774 parça kapsül halinde toplam ağırlığı 4 kilo 862 gram uyuşturucu çıktı.
Operasyonda gözaltına alınan şebeke liderinin, uyuşturucu baronu olarak tanınan Urfi Çetinkaya'nın kardeşi Aydın Çetinkaya, yardımcısının ise oğlu Ceyhan Çetinkaya olduğu ortaya çıktı. Ekipler, Aydın Çetinkaya ve oğlu Ceyhan Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul Havalimanı'ndan farklı tarihlerde ülkeye giriş yapacak olan Fas uyruklu 4 kadının, uyuşturucu taşıyacağı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri harekete geçti. Kadınlar 3 farklı tarihte havalimanından giriş yapacakları sırada gözaltına aldı. Yapılan muayenelerde kadınların midesinden 774 parça kapsül içerisinde 4 kilo 862 gram toz esrar ele geçirildi.
Ekipler, kadınları ve onlara yardım eden toplam 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken ekipler, konuyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.
"ÇETE LİDERİ KAÇMAK ÜZEREYDİ"
Narkotik polisleri, olayın ardından yaklaşık 8 ay boyunca teknik ve fiziki takiplerine devam etti. Yapılan çalışmaların sonunda geçen pazartesi günü, uyuşturucu şebekesinin üyelerine ait İstanbul ve Edirne'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda çete lideri Aydın Çetinkaya, yardımcısı ve oğlu Ceyhan Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Çete liderinin firari olarak aranan ve uyuşturucu baronu olarak tanınan Urfi Çetinkaya'nın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Çetinkaya'nın yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandığı belirtildi.
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