Midesinden 774 parça kapsül çıkarıldı! Ekipler şaştı kaldı

"ÇETE LİDERİ KAÇMAK ÜZEREYDİ"

Narkotik polisleri, olayın ardından yaklaşık 8 ay boyunca teknik ve fiziki takiplerine devam etti. Yapılan çalışmaların sonunda geçen pazartesi günü, uyuşturucu şebekesinin üyelerine ait İstanbul ve Edirne'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.