Ahmet Tan cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı! Karı-kocanın cinayet planı tüyler ürpertti | Cesedini hayvanlara yem olarak atmışlar
İzmir’in Çeşme ilçesinde öldürülen 66 yaşındaki inşaat bekçisi Adem Tan cinayeti ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Adem Tan’ın evlerine gidip geldiği arkadaşı Ümit G.’nin imam nikahlı eşi Necla T.’ye ‘Bir Ordulu var sana aşık. Emekli maaşı var. Sana üzülüyorum’ diyerek üstü kapalı şekilde tacizde bulundu.
İnşaat bekçiliği yapan evli 2 çocuk babası 66 yaşındaki Adem Tan ile ilgili kayıp ihbarı yapılması üzerine Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Adeta iğne ile kuyu kazar gibi çalışan Çeşme polisi olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı.
Ekipler ilçede hurdacılık yapan Ümit G. ve imam nikahlı eşi Necla T.'nin, Adem Tan ile aralarında husumet olduğunu belirledi. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından Ümit G. ile Necla T.'yi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan imam nikahlı çift emniyetteki sorgularında cinayeti itiraf etti. Şüpheli çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÜSTÜ KAPALI ŞEKİLDE TACİZ
Adem Tan'ın evlerine gidip geldiği, ailecek görüştükleri arkadaşı Ümit G.'nin imam nikahlı eşi Necla T.'ye 'Bir Ordulu var sana aşık. Emekli maaşı var. Sana üzülüyorum' diyerek üstü kapalı şekilde teklifte bulunduğu anlaşıldı. Ümit G. arkadaşı Adem Tan'ı yemeğe davet etmek isteyince Necla T. bunu istemedi. Ordulu olan Adem Tan'ın kendisine asıldığını ve bu nedenle evine gelmesini istemediğini söyleyen Necla T. bunu imam nikahlı eşine anlatınca çift şeytani bir plan yaptı.
CESEDİNİ HAYVANLARA YEM OLARAK ATMIŞLAR
Çift Adem Tan'ı evlerine yemeğe davet etti. Yemek sırasında Adem Tan ile Ümit G. arasında asılma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Adem Tan ile Ümit G. yumruklaştı. Arbede esnasında Necla T., Tan'ın başına keserle vurdu. Tan kanlar içerisinde yerde kaldı. Necla T. panikle yakındaki barakaya kaçtı. Ümit G. de kanlar içerisinde yerde yatan Tan'ı öldürdü. Ümit G. ile Necla T.'nin Tan'ın cesedini battaniyeye sararak yaktı. Çift yanmış cesedi daha sonra ormanlık alana hayvanların yemesi için bıraktı. Soruşturmayı hızlandıran Çeşme polisi cesedi hayvanlar yemeden bularak cinayeti aydınlattı.
Adem Tan'ın imam nikahlı eşini rahatsız ettiğini ve bu yüzden tartıştıklarını, tartışmanın üzerine de keserle başından vurarak öldürdüklerini ve cesetten kurtulmak için battaniyeye sarıp yaktıklarını söyledikleri ortaya çıktı. Öte yandan, Ümit G. ve imam nikahlı eşi Necla T. emniyetteki işlemlerinin ardından 15 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor 2022 final ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Survivor 2022 All Star final tarihi açıklandı mı?
- 3.231 personel alımı! DSİ personel alımı ne zaman başlayacak 2022? DSİ başvuru şartları açıklandı mı, nereden, nasıl yapılır?
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM duyuru sayfası...
- Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Geri sayım başladı...
- Survivor kim elendi, bugün kim gitti? 17 Mayıs Survivor'da hangi yarışmacı gitti? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...
- 0,99 kredi ne zaman başlayacak? Düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı mı? Ziraat Bankası, Halk Bankası...
- 19 Mayıs'ta toplu taşım ücretsiz mi? 19 Mayıs Perşembe Marmaray, İETT, metro ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? İZBAN, Başkentray...
- MEB öğretmen atama takvimi: Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 öğretmen atama takvimi belli oldu mu?
- Özlem Sarıkaya kimdir, neden öldü? Özlem Sarıkaya öldü mü, kaç yaşında? İşte ölüm nedeni...
- SGK'ya başvuran erken emekli oluyor! Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Özel ya da kamu fark etmeksizin her yıl 3 ay kazanılıyor! İşte o meslekler...
- Black Mirror yeni sezon ne zaman başlıyor? Black Mirror 6. yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?
- Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman 2022? Bekçilik yazılı ve sözlü sınav tarihleri açıklandı mı?