Ahmet Tan cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı! Karı-kocanın cinayet planı tüyler ürpertti | Cesedini hayvanlara yem olarak atmışlar

ÜSTÜ KAPALI ŞEKİLDE TACİZ

Adem Tan'ın evlerine gidip geldiği, ailecek görüştükleri arkadaşı Ümit G.'nin imam nikahlı eşi Necla T.'ye 'Bir Ordulu var sana aşık. Emekli maaşı var. Sana üzülüyorum' diyerek üstü kapalı şekilde teklifte bulunduğu anlaşıldı. Ümit G. arkadaşı Adem Tan'ı yemeğe davet etmek isteyince Necla T. bunu istemedi. Ordulu olan Adem Tan'ın kendisine asıldığını ve bu nedenle evine gelmesini istemediğini söyleyen Necla T. bunu imam nikahlı eşine anlatınca çift şeytani bir plan yaptı.