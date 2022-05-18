Üsküdar'da taksiciyle sürücünün kavgası kamarada! Kendi kendini yumruklattı
YAŞAM DHA
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde taksici ile bir şoför arasında trafikte çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücünün yere yatırdığı taksiciyi kendi kendine yumruklattığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesi Altunizade Mahir İz Caddesi'nde geçen cuma öğle sularında taksi şoförü ile bir sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Gözü dönen sürücülerin araçlarından inmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.
ÖNCE YOLA YATIRDI SONRA KENDİ KENDİNİ YUMRUKLATTI
Sürücü, yola yatırdığı taksiciyi darbetmeye başladı. Öfkeli sürücü, taksicinin ellerini tutarak kendi kendini yumruklatıp, ayağıyla göğsüne bastı.
SEYİRCİ KALDILAR
Bu sırada çevredekilerin kavgaya müdahale etmeden izledikleri görüldü. Bir kişi araya girerek tarafları ayırdı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? 2022 Eintracht Frankfurt - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Motorin ve benzine zam var mı? 18 Mayıs benzin, mazot ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Uçurumdan atlayan eski futbolcu Mourad Lamrabatte hayatını kaybetti! Ölüme giden atlayışı eşi saniye saniye kaydetti
- 19 Mayıs toplu taşıma bedava mı? 19 Mayıs Perşembe günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?
- Yarın okul var mı, tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar ve üniversiteler tatil mi?
- Survivor 2022 final ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Survivor 2022 All Star final tarihi açıklandı mı?
- 3.231 personel alımı! DSİ personel alımı ne zaman başlayacak 2022? DSİ başvuru şartları açıklandı mı, nereden, nasıl yapılır?
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM duyuru sayfası...
- Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Geri sayım başladı...
- Survivor kim elendi, bugün kim gitti? 17 Mayıs Survivor'da hangi yarışmacı gitti? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...
- 0,99 kredi ne zaman başlayacak? Düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı mı? Ziraat Bankası, Halk Bankası...
- 19 Mayıs'ta toplu taşım ücretsiz mi? 19 Mayıs Perşembe Marmaray, İETT, metro ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? İZBAN, Başkentray...