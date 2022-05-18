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Üsküdar'da taksiciyle sürücünün kavgası kamarada! Kendi kendini yumruklattı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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Üsküdar’da taksiciyle sürücünün kavgası kamarada! Kendi kendini yumruklattı

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde taksici ile bir şoför arasında trafikte çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücünün yere yatırdığı taksiciyi kendi kendine yumruklattığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Altunizade Mahir İz Caddesi'nde geçen cuma öğle sularında taksi şoförü ile bir sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Gözü dönen sürücülerin araçlarından inmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.

ÖNCE YOLA YATIRDI SONRA KENDİ KENDİNİ YUMRUKLATTI

Sürücü, yola yatırdığı taksiciyi darbetmeye başladı. Öfkeli sürücü, taksicinin ellerini tutarak kendi kendini yumruklatıp, ayağıyla göğsüne bastı.

SEYİRCİ KALDILAR

Bu sırada çevredekilerin kavgaya müdahale etmeden izledikleri görüldü. Bir kişi araya girerek tarafları ayırdı.

Kavga anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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