Arda’nın ölümünde araştırmalar sonlandı! Mavi balina şüphesi
Lise öğrencisi Arda Yurtseven'in önce kaybolması ardından ağaca asılı halde cansız bedeninin bulunmasına yönelik başlatılan soruşturmada tamamlandı. 'Arda intihar mı etti, cinayete mi kurban gitti?' sorusunun yanıtı çok yönlü yürütülen soruşturmada netlik kazandı. Arda'nın internette "Aydos ormanına nasıl gidilir, ip nereden alınır, halat ip" gibi aramalar yaptığı belirlendi. Arda'yı ölüme götüren veya teşvik eden herhangi birinin bulunmadığını kaydeden savcılık takipsizlik kararı verdi.
İstanbul Kartal'da yaşayan 16 yaşındaki Arda Yurtseven 20 Eylül 2021 günü bisikletiyle evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Taa ki acı haber alınana kadar. Kara haber Yutseven ailesini henüz sarsmadan umutların kaybolmadığı anlarda aile, polise giderek kayıp başvurusu yaptı. Ekipler Arda Yurtseven'i bulmak için seferber oldu.
AĞACA ASILI HALDE BULUNDU
Arda'nın cep telefonu sinyalinin Aydos Ormanı'ndan geldiğinin belirlenmesi üzerine aramalar hem havadan, hem karadan sinyalin geldiği bölgede yoğunlaştırıldı. Cansız bedeni bir ağaca asılı halde bulundu. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından 3. günde Arda'dan gelen haber sevenlerini yasa boğdu.
MAVİ BALİNA DELİLİ YOK
Arda Yurtseven'in ölümünün ardından gençleri verdiği talimatlarla intihara sürüklediği belirtilen Mavi Balina oyunu oynadığı iddiası ortaya atıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Arda'nın intihar mı ettiği yoksa bir cinayete mi kurban gittiği sorusunu araştıran savcılık soruşturmayı kapsamlı bir şekilde yürüttü.
Savcılık Arda Yurtseven'in durumunu kavrayabilmek adına ağabeyinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesini aldı. Ağabeyinin savcılığa verdiği bilgiye göre Arda yaşıtlarıyla çok konuşmuyordu. Yurtseven ailesi birkaç kez psikoloğa götürme teklifinde bulundu ancak Arda bu teklifi kabul etmedi. Savcılık Mavi Balina iddiasını da gündemine aldı. Bu oyun ve oyundan aldığı talimatla intihar ettiği iddiasına ilişkin herhangi bir delil bulamadı.
ARAMA GEÇMİŞİ…
Soruşturmayı tamamlayan savcılık, olay yerinde ip bağlama tekniklerini ve bağlama şekillerini gösteren broşürün bulunduğunu belirledi. Arda'nın bilgisayarında yapılan inceleme korkunç gerçekleri gün yüzüne serdi. İnceleme sonucunda 16 Eylül 2021 gününden kaybolmasından bir gün öncesine kadar "Aydos ormanına nasıl gidilir, ip nereden alınır, halat ip, intihar etme yöntemleri nelerdir" şeklinde aramalar yaptığı belirlendi. Küçük çocuğun iple intihara dair videolar da izlendiği belirlenen soruşturmada, ölümün ası sonucu meydana geldiği kaydedildi. Arda'yı intihar etmeye yönlendiren veya teşvik eden herhangi bir kimsenin bulunmadığını, eylemin kendisi tarafından gerçekleştirildiğini değerlendiren savcılık takipsizlik kararı verdi.
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