Arda’nın ölümünde araştırmalar sonlandı! Mavi balina şüphesi

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Soruşturmayı tamamlayan savcılık, olay yerinde ip bağlama tekniklerini ve bağlama şekillerini gösteren broşürün bulunduğunu belirledi. Arda'nın bilgisayarında yapılan inceleme korkunç gerçekleri gün yüzüne serdi. İnceleme sonucunda 16 Eylül 2021 gününden kaybolmasından bir gün öncesine kadar "Aydos ormanına nasıl gidilir, ip nereden alınır, halat ip, intihar etme yöntemleri nelerdir" şeklinde aramalar yaptığı belirlendi. Küçük çocuğun iple intihara dair videolar da izlendiği belirlenen soruşturmada, ölümün ası sonucu meydana geldiği kaydedildi. Arda'yı intihar etmeye yönlendiren veya teşvik eden herhangi bir kimsenin bulunmadığını, eylemin kendisi tarafından gerçekleştirildiğini değerlendiren savcılık takipsizlik kararı verdi.