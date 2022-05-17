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Metrodaki bıçaklı saldırı olayında güvenlik görevlisine dava

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2022
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Metrodaki bıçaklı saldırı olayında güvenlik görevlisine dava

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda, Senanur Damgacı'nın saldırgan Emrah Yılmaz tarafından bıçakla tehdit edildiği olayda, metro güvenlik görevlisi Okan Beşikçi hakkında 'Görevi ihmal' suçlamasıyla 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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