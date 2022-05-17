Son dakika: Arnavutköy'de fabrika'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Son dakika haberi... Arnavutköy'de bir plastik fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
Arnavutköy'de aydınlatma malzemesi üretilen fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.
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