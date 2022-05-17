17 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbullular dikkat! Valilik duyurdu | İşte trafiğe kapatılacak yollar

İstanbullular dikkat! Valilik duyurdu | İşte trafiğe kapatılacak yollar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2022
ABONE OL
İstanbullular dikkat! Valilik duyurdu | İşte trafiğe kapatılacak yollar

Son dakika haberine göre: İstanbul'da bugün, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü" etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA