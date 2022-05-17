Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2022 ikinci merkür retrosunun burçlara etkisi nelerdir? Hangi burçta görülüyor?

Bu nedenle de yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar. Merkür retroları senede iki veya üç kez olabilir. İletişim gezegeni olduğu için hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişim değildir.

En önemlileri; iletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap ,senaryo ve yazılı kaynakları da yönetir. Merkür retrosu İletişim gezeni varsayıldığı için, gündelik yaşantımızı bütünüyle etkileyebilir.