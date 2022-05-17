Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2022 ikinci merkür retrosunun burçlara etkisi nelerdir? Hangi burçta görülüyor?
Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2022'nin ikinci merkür retrosu 10 Mayıs'ta görülmeye başlandı. Astroloji uzmanları tarafından açıklanan tarihe göre, merkür retrosu haziran ayında sona erecek. Hangi gün biteceğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden "merkür retrosun ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2022 ikinci merkür retrosunun burçlara etkisi nelerdir? Hangi burçta görülüyor? İşte cevaplar...
Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Bu yıl dört kez gerçekleşecek merkür gerilemesinin ikincisi 10 Mayıs'ta başlamıştı. Astroloji takipçilerinin yakından araştırdığı merkür retrosu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Yılın ikinci mertkür retrosu için tarih açıklaması geldi. Peki, merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2022 ikinci merkür retrosunun burçlara etkisi nelerdir? Hangi burçta görülüyor? İşte retro tarihleri...
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?
2022'nin ikinci merkür retrosu 4 Haziran'da sona erecek. 10 Mayıs'ta başlayan ikinci retro, İkizler ve Boğa burcunda gerçekleşiyor.
MERKÜR RETROSU BURÇLARA ETKİLERİ NELER?
2022 yılının ikinci retrosunda, bazı iletişim becerilerinizin körelirken; yanlış anlaşılmalar sebebi ile gerginlik yaşayabilirsiniz. Bu dönemde yaşanan tartışmalarda sert tavırlar sergilememeniz ve gaflarda bulunmamanız önerilidir.
10 Mayıs'ta merkür retrosundan etkilenecek burçlar:
* Kova
* Balık
* Aslan
* Başak
2022 MERKÜR RETROSU TARİHLERİ
İşte 2022 merkür retrosunun başlangıç ve bitiş tarihleri:
* 14 Ocak'ta başlayan merkür retrosu 6 Şubat'ta bitecek.
* 10 Mayıs'ta başlayan merkür retrosu, 4 Haziran'da bitecek.
* 9 Eylül'de başlayan merkür retrosu, 3 Haziran'da bitecek.
* 29 Aralık'ta başlayan merkür retrosu, 20 Ocak 2023'te bitecek.
MERKÜR RETROSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Merkür retrosunda, yeni bir işe başlamamaya ve yeni gelen teklifleri ve projeleri sonraya ertelemeye gayret edin. Teklif retrodan önce geldiği takdirde, değerlendirebilirsiniz.
Sınav kağıtlarınızı ve eğitimlerinizi dikkatlice gözden geçirin. Optik kaydırma, not kaybetme gibi olumsuz olaylara karşı tedbirli olmanızda yarar var.
Gayrimenkul alım-satım işlerinizi bir süre erteyebilir ya da retrodan önce tamamlayabilirsiniz.
Telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazlardaki belgelerinizi ve fotoğraflarınızı mutlaka yedekleyin çünkü bu dönemlerde yaşanabilecek veri kaybı oldukça olağan görülüyor.
Yeni bir şey almayı, alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, bunu retro sonrası yapmanız önerilir. Yatırım yapmak için retronun doğru zaman olmadığını söyleyen astrologlara göre, doğru zaman retro bitimi ve etkilerinin geride kaldığı zaman zarfı olacaktır.
MERKÜR RETROSU NEDİR?
Merkür retrosu yani gerileme anlamına gelen olayların bütününe denilir. Bir gezegenin geri harekette olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır.
Bu nedenle de yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar. Merkür retroları senede iki veya üç kez olabilir. İletişim gezegeni olduğu için hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişim değildir.
En önemlileri; iletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap ,senaryo ve yazılı kaynakları da yönetir. Merkür retrosu İletişim gezeni varsayıldığı için, gündelik yaşantımızı bütünüyle etkileyebilir.
Tüm burçlar aslında bakarsanız bundan az da olsa etkilenecektir. Diğer yandan hayatımızdaki karışıklığa son vermek için Merkür retrosu mükemmel bir zamandır. Her şey kötüye gidiyor gibi görünse de hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabileceğimiz bu dönemi iyi değerlendirmemiz gerekir. Merkür retrosu döneminde sık sık yanlış anlaşılmalar, iletişim kopuklukları ve aksaklıklar yaşanabilir. Ayrıca teknolojik aletlerde sorunlar yaşanabilir, bilgilerde sorun çıkabilir.
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