Ağrı'da 20 saniyede 900 bin liralık hırsızlık
Ağrı'da bir hırsız, bitişiğindeki kullanılmayan iş yerinin duvarını delerek girdiği kuyumcudan 20 saniyede toplam 900 bin liralık 110 altın yüzük ile 50 altın künye çaldı.
Leylekpınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir kuyumcu dükkanındaki alarmı duyarak olay yerine giden bekçiler, yaptıkları ilk kontrollerde iş yerinin caddeye bakan tarafında olumsuzluk olmadığını fark etti.
Daha sonra arka taraftaki caddeyi kontrol eden bekçiler, kuyumcu dükkanının arka bitişiğindeki kullanılmayan başka bir iş yerinin kapısının açık olduğunu gördü.
Bu iş yerini kontrol eden ekipler, kuyumcu dükkanıyla bağlantılı olan duvarına delik açıldığını belirledi.
Ardından kuyumcu dükkanında inceleme yapan ekipler, vitrinde bulunan 900 bin lira değerinde 110 altın yüzük ve 50 altın künyenin çalındığını tespit etti.
İş yeri güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, kuyumcuya giren yüzü maskeli hırsızın, 20 saniyede altınları alıp alarmın çalması üzerine kaçtığını kayıtlara geçirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1 milyon işçiye bayram havası estirecek! 4D taşerondan 4/B kadroya geçenlere müjde! Çalışanlar dikkat! 4B sözleşmeli olanlar artık...
- Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Mayıs Türk-Yunan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
- İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram keşfet neden değişti, ne zaman düzelecek? 16 Mayıs Instagram erişim sorunu
- Emekli maaşlarında 1.400 TL artış! Ek gösterge zammı geliyor, maaşlar değişecek! 6.399 ile 7.252 TL arasında maaş! 3600 ek gösterge sonrasında...
- YKS 2022 ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Üniversite YKS giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
- Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL kayıtları başladı mı, takvim açıklandı mı? 3. dönem sınav...
- Yayla Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Yayla Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Hisse kodu...
- Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? Sigaraya ne zaman zam gelecek? 16 Mayıs güncel zamlı sigara fiyat listesi...
- Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2022 Haziran kira zammı ne kadar olacak? Kira artış oranı hesaplama...
- Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman yapılacak? Yazılı sınav...
- Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2022 Mayıs çiftçi tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Kirişçi açıkladı
- Kurbanlık fiyatları 2022 ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç TL oldu? Resmi açıklama geldi mi?