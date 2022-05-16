Ağrı’da 20 saniyede 900 bin liralık hırsızlık

Daha sonra arka taraftaki caddeyi kontrol eden bekçiler, kuyumcu dükkanının arka bitişiğindeki kullanılmayan başka bir iş yerinin kapısının açık olduğunu gördü.

Bu iş yerini kontrol eden ekipler, kuyumcu dükkanıyla bağlantılı olan duvarına delik açıldığını belirledi.