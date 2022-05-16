Son dakika: Etiler'de "gizemli tünel"de inceleme! Beşiktaş Kaymakamlığından açıklama geldi
Son dakika haberi... İstanbul Beşiktaş'ta çöken yolun altında bir tünel bulunduğu iddia edildi. İddiaya ilişkin Beşiktaş Kaymakamlığı bir açıklama yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Etiler'de bulunan "gizli tünel" iddialarıyla ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı inceleme başlattı.
Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolda çökme meydana geldi.
Çöken yolun altında uzun bir tünel olduğu iddia edildi. İddialarla ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır. Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır."
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