Kurbanlık fiyatları 2022 ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç TL oldu? Resmi açıklama geldi mi?
Kurbanlık fiyatları 2022 ne kadar? Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık için araştırmalar başladı. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürürken, uzmanlar olabilecek rakamları açıkladı. Peki, kurbanlık fiyatları 2022 ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç TL oldu? Resmi açıklama geldi mi? İşte son gelişmeler...
Kurbanlık fiyatları 2022 ne kadar? Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban pazarları hazırlanmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban pazarlarına akın edecek olan vatandaşlar, bayram öncesi kurbanlık fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Peki, kurbanlık fiyatları 2022 ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç TL oldu? Resmi açıklama geldi mi? İşte haberin detayları...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER?
2022 Kurban Bayramı takvimi şu şekilde:
Arefe Günü: 8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı
KURBANLIK KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ FİYATLARI NE KADAR?
2022 Kurbanlık fiyatlarının büyükbaş kurbanlıklar için 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3-4 bin lira olacağı tahmin ediliyor.
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.
KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allâh'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.
Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman'ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.
KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?
Hz. Peygamber, kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir bölümünün de eve ayrılmasını tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, "Dahâyâ", 10). Ailenin ihtiyaç durumuna göre etin tamamı evde bırakılabileceği gibi, toplumda muhtaçların arttığı dönemde kurban etinin çoğunun hatta tamamının dağıtılması uygun olur.
KURBANI KAÇ KİŞİ KESMELİDİR?
Koyun ve keçi bir kişi için; deve, sığır ve manda yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması şartıyla, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar bir yaşını doldurduktan sonra, sığır ve manda cinsinden hayvanlar iki yaşını, deve ise beş yaşını tamamladıktan sonra kurban olarak kesilebilir.
KİMLER KURBAN KESMELİDİR?
Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.
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