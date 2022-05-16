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Son dakika: Çorlu’da korku dolu dakikalar: LPG’li otomobil alev topuna döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2022
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Son dakika: Çorlu’da korku dolu dakikalar: LPG’li otomobil alev topuna döndü

Son dakika haberine göre Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde park halindeki LPG’li otomobil alev alev yandı. Otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 5. Sokak'ta meydana geldi. İstanbul'dan hasta ziyareti dönüşü park edilen 34 FV 3183 plakalı LPG'li otomobilin, yaklaşık yarım saat sonra motor kısmından alevler yükseldi.

Devriyeye çıkan polisin yangını fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı. Polis ekipleri, LPG patlaması ihtimaline karşı çevrede sıkı tedbir aldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülerek, tüp patlamasının önüne geçildi.



Otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.


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