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Bursa’da 17 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Bursa’da 17 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklandı

Bursa’da bir şahıs 17 yaşındaki genci bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı genç, tedavi edilmek üzere ambulans ile hastaneye kaldırılırken zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tansiyon yükseldi. Tartışma kısa süre içerisinde büyürken taraflardan biri yanında getirdiği bıçak ile 17 yaşındaki Aladdin T.'yi bıçaklayarak yaraladı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Talihsiz genç, Alaaddin T. kanlar içerisinde kalırken şüpheli hemen olay yerinden hızlıca kaçarak uzaklaştı.

Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olayın görgü tanıklarından Şahsuvar Köprülü, ''Aşağıdan sesler gelince seslere baktık. Yerde bacağından bıçaklandığı söylenen bir erkeğin olduğunu gördük. Daha sonra polis ve ambulans ekipleri geldi, yaralı genci alarak hastaneye götürdü. Daha sonra öğrendiğimize göre bıçaklanan kişinin daha 17 yaşında olduğunu öğrendik." dedi.

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