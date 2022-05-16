Bursa’da 17 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklandı

Olayın görgü tanıklarından Şahsuvar Köprülü, ''Aşağıdan sesler gelince seslere baktık. Yerde bacağından bıçaklandığı söylenen bir erkeğin olduğunu gördük. Daha sonra polis ve ambulans ekipleri geldi, yaralı genci alarak hastaneye götürdü. Daha sonra öğrendiğimize göre bıçaklanan kişinin daha 17 yaşında olduğunu öğrendik." dedi.

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