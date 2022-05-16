Bursa’da 17 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklandı
YAŞAM İHA
Bursa’da bir şahıs 17 yaşındaki genci bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı genç, tedavi edilmek üzere ambulans ile hastaneye kaldırılırken zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Talihsiz genç, Alaaddin T. kanlar içerisinde kalırken şüpheli hemen olay yerinden hızlıca kaçarak uzaklaştı.
Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Olayın görgü tanıklarından Şahsuvar Köprülü, ''Aşağıdan sesler gelince seslere baktık. Yerde bacağından bıçaklandığı söylenen bir erkeğin olduğunu gördük. Daha sonra polis ve ambulans ekipleri geldi, yaralı genci alarak hastaneye götürdü. Daha sonra öğrendiğimize göre bıçaklanan kişinin daha 17 yaşında olduğunu öğrendik." dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TUİK, TEFE-TÜFE oranları...
- Kanlı ay tutulması neden olur, yaşanır? Kanlı ay tutulması ne anlama geliyor? Kırmızı ay tutulması başladı mı?
- Yakamoz s245 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix ile Yakamoz s245 2. sezon olacak mı?
- Survivor 6. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler-Gönüllüler eleme adayı...
- Teşkilat Hakkı Dayı öldü mü, diziden ayrılacak mı? Teşkilat Tuncer Selman diziden ayrıldı mı? Nefes kesen bölüm...
- İŞKUR'dan başvurana günlük ödeme! İş arayan, öğrenci, işsizlik ödeneği alan herkes yararlanabiliyor! Aylık 5.370 TL hesaplarda...
- Yargı sezon finali ne zaman, kaçıncı bölümde? Yargı sezon finali yapacak mı?
- SSK, Bağkur ve memur emeklisinin taban maaşı netleşti! En düşük 4.000 TL olacak! 6 aylık TEFE TÜFE hesaplaması! Enflasyon farkı, refah payı...
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman 2022 açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- 14 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dün dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? CTE son dakika açıkladı...
- Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Kanlı Ay tutulması nerede görülecek, izlenecek?