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Bursa’da yanındaki kadını döven adam meydan dayağından kaçamadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Bursa’da yanındaki kadını döven adam meydan dayağından kaçamadı

Bursa'da yanındaki kadını sokak ortasında döven şahıs, etraftaki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. Gözyaşları içinde kalan kadını etraftakiler sakinleştirmek isterken hareketli gece karakolda sona erdi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yanındaki bir kadını sokak ortasında döven şahıs kendilerini fark eden etraftaki vatandaşlar tarafından meydan dayağı yedi. Olay emniyette son bulurken o anlarda kadının gözyaşları içinde kaldığı görüldü.

GENÇ KADINI SOKAK ORTASINDA DÖVMEYE BAŞLADI

Olay Bursa merkezde Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

VATANDAŞLAR KADINI KURTARDI

Bir kadının sokak ortasında yanındaki kişi tarafından darbedildiğini gören çevredekiler, araya girerek kadını saldırganın elinden kurtardı.

Bazı vatandaşlar ağlayan kadını sakinleştirmeye çalışırken, bazıları da kadını darbeden kişiyi tekme tokat dövdü. O anları bir kişi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olayla ilgili tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Yanındaki kadını döven adam meydan dayağı yedi YANINDAKİ KADINI DÖVEN ADAM MEYDAN DAYAĞI YEDİ

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