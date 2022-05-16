Bursa’da yanındaki kadını döven adam meydan dayağından kaçamadı
Bursa'da yanındaki kadını sokak ortasında döven şahıs, etraftaki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. Gözyaşları içinde kalan kadını etraftakiler sakinleştirmek isterken hareketli gece karakolda sona erdi.
GENÇ KADINI SOKAK ORTASINDA DÖVMEYE BAŞLADI
Olay Bursa merkezde Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi.
VATANDAŞLAR KADINI KURTARDI
Bir kadının sokak ortasında yanındaki kişi tarafından darbedildiğini gören çevredekiler, araya girerek kadını saldırganın elinden kurtardı.
Bazı vatandaşlar ağlayan kadını sakinleştirmeye çalışırken, bazıları da kadını darbeden kişiyi tekme tokat dövdü. O anları bir kişi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI
Olayla ilgili tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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