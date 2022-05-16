Sivas’ta görev başında kalp krizi geçiren trafik polisi vefat etti
YAŞAM DHA
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 50 yaşındaki trafik polis Ünlü Çığır, görevi başında geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Çığır’ın 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.
GÖREVİ BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Meslektaşlarının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla gelen sağlık ekibince ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çığır'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.
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