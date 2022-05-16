Sivas’ta görev başında kalp krizi geçiren trafik polisi vefat etti

40 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI

40 dakika boyunca kalp masajı uygulanan Çığır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Çığır'ın, Nevşehir'e bağlı Gülşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.