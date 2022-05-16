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Sivas’ta görev başında kalp krizi geçiren trafik polisi vefat etti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Sivas’ta görev başında kalp krizi geçiren trafik polisi vefat etti

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 50 yaşındaki trafik polis Ünlü Çığır, görevi başında geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Çığır’ın 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 12.00 sularında, Sivas Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde gerçekleşti. İstasyonda görevli, evli ve 3 çocuk sahibi trafik polisi Ünlü Çığır, çalıştığı esnada ansızın fenalaştı.

GÖREVİ BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Meslektaşlarının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla gelen sağlık ekibince ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çığır'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

40 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI

40 dakika boyunca kalp masajı uygulanan Çığır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Çığır'ın, Nevşehir'e bağlı Gülşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

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