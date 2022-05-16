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İzmir’de bir inşaatta kolonlar patladı, yapı çöktü: 3 yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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İzmir’de bir inşaatta kolonlar patladı, yapı çöktü: 3 yaralı

İzmir Buca’da bir inşaatta kolonların patlaması ile inşaat çöktü. Meydana gelen çökme sonucu 1'i ağır olmak üzere 3 işçi yaralandı. Ağır yaralanan işçinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olay saat 11.30 sularında Buca Organize Sanayi Bölgesi 2/21 sokaktaki bir inşaatta yaşandı.

Bir ev inşaatın olduğu şantiye alanında tek katlı yapıda kolon paylaması sebebiyle kısmi çökme meydana geldi.

3 İŞÇİ YARALI 1'İ AĞIR

Çökme nedeniyle inşaatta çalışan Mehmet Onat (63), Erol Tatlı (48) ve Ergin Tatlı (31), beton parçalarının altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AKS ekipleri sevk edildi. AKS ekipleri tarafından betonların altından çıkarılan işçiler, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Meydana gelen çökmede yaralanarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Onat'ın durumunun kritik olduğu öğrenilirken, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol Tatlı ve Ergin Tatlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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