İzmir’de bir inşaatta kolonlar patladı, yapı çöktü: 3 yaralı

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Meydana gelen çökmede yaralanarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Onat'ın durumunun kritik olduğu öğrenilirken, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol Tatlı ve Ergin Tatlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.