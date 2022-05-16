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Rezidans odasında hayatını kaybeden Sedanur Şen'in davasında karar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2022
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Rezidans odasında hayatını kaybeden Sedanur Şen’in davasında karar

Maltepe'de geçtiğimiz eylül ayında bir rezidansın altıncı katında Sedanur Şen'in (24) uyuşturucu kullanarak hayatını kaybetmesine ilişkin, uyuşturucuyu temin ettiği iddiasıyla yargılanan Serdar Yazıcı'nın (32) davasında karar çıktı. Mahkeme, "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan sanığın beraatine karar verirken "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

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