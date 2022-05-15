Sarıyer'de bekçi ile amcasını silahla ağır yaralayıp aynı silahla intihar etti
YAŞAM DHA
İstanbul’un, Sarıyer ilçesinde yolda yürüyen bekçi Kerem C. ve amcası Sadık C.'yi tabancayla ağır yaralayan 20 yaşındaki Hüseyin Arslan aynı silahla kendi canına kıydı.
Olay, saat 22.00 sularında, Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde yaşandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Ağır yaralanan amca ile yeğen ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Hüseyin Arslan'ın motosikletle kaçtıktan sonra Cengiz Topel Caddesi'nde aynı silahla intihar ettiğini belirledi.
Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.
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