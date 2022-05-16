Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı! Sıcaklıklar düşecek sağanak yağış geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gümüşhane ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı