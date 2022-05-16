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Bursa’da festival coşkusu başlıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2022
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Bursa’da festival coşkusu başlıyor

Türkiye’nin en uzun soluklu etkinliği Uluslararası Bursa Festivali’nin 60’ıncısı, 12 Haziran–7 Temmuz tarihleri arasında birbirinden ünlü sanatçı ve grupların katılımıyla gerçekleştirilecek. Festival bünyesinde yapılan Altın Karagöz Halk Dansları yarışmasının 34’üncüsü de 2-7 tarihleri arasında yapılacak. 22 ülkeden 800 dansçının katılacağı yarışma, 17 ilçede bir folklor şöleni yaşatacak.

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