Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yere dökülen biberleri satan esnafa ceza: "Alacak olanlar bir daha düşünsün"
Şanlıurfa’da yaşanan olay, cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine büyük tepki topladı. Bir esnaf, yere dökülen pul biberi toplayarak tekrar satışa çıkardı. Konu olan olay bir vatandaş tarafından kayda alınarak “Alacak olanlar bir daha düşünsün” notu ile sosyal medyada paylaşıldı. Olay ardından ekipler harekete geçti ve esnafa para cezası verildi. Vatandaşa satılmak istenen ve isot olarak bilinen acı biberler de yok edildi.
Akıllara durgunluk getiren olay Şanlıurfa'da yaşandı. Şanlıurfa yöresine özgü 'isot' ismiyle bilinen acı pul biberi satan bir esnaf, iddiaya göre yere dökülen biberleri fırçayla süpürerek tekrar tezgaha koydu.
Tesadüf eseri iş yerinin olduğu Açıksu Caddesinden geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntü, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Tepkiye yol açan görüntülerin ardından Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerinde denetim yaptı.
EL KONULDU
İş yerindeki isotlara, imha edilmek üzere el konuldu.
HİLECİ ESNAFA PARA CEZASI
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, iş yeri sahibine 8 bin 500 lira cezai işlem uygulandığı ifade edildi.
Öte yandan tepkiye yol açan görüntüler üzerine isot satışı yapan iş yerlerinde zabıta ekiplerince denetim yapıldı. Denetimlerde bozuk olduğu belirlenen 97 kilo domates salçası, 93 kilo zeytin, 85 kilo turşu, 63 kilo peynir, 36 kilo kuru yemiş ile son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 120 ürüne el konuldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Teşkilat Hakkı Dayı öldü mü, diziden ayrılacak mı? Teşkilat Tuncer Selman diziden ayrıldı mı? Nefes kesen bölüm...
- İŞKUR'dan başvurana günlük ödeme! İş arayan, öğrenci, işsizlik ödeneği alan herkes yararlanabiliyor! Aylık 5.370 TL hesaplarda...
- Yargı sezon finali ne zaman, kaçıncı bölümde? Yargı sezon finali yapacak mı?
- SSK, Bağkur ve memur emeklisinin taban maaşı netleşti! En düşük 4.000 TL olacak! 6 aylık TEFE TÜFE hesaplaması! Enflasyon farkı, refah payı...
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman 2022 açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- 14 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dün dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? CTE son dakika açıkladı...
- Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Kanlı Ay tutulması nerede görülecek, izlenecek?
- LUNA coin düşüş sürecek mi? LUNA coin ne zaman yükselecek, yükselir mi? Grafikli tahmin ve yorumlar...
- Bağcılar'da İETT otobüsünün kadına çarptı! Hayati tehlikesi var!
- SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaş zammı son durum: 2022 Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?
- Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman? 2022 GS Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?