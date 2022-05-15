Gaziantep'i dolu vurdu! 8 dakika sürdü
Gaziantep'in Araban ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, yaptığı açıklamada, dolu yağışının yaklaşık 8 dakika sürdüğünü söyledi.
Akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanakla yağmaya başlayan dolu, ilçe merkezi ve kırsalında etkili oldu.
Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, yaptığı açıklamada, dolu yağışının yaklaşık 8 dakika sürdüğünü söyledi.
Dolu yağışının Antep fıstığı, buğday ve nohut gibi ürünlere zarar verebileceği bir dönemde olduklarını belirten Altun, "İlk yağdığı gibi şiddetli olarak bir süre daha devam etseydi ekili alanlara büyük zarar verirdi. Allah yüzümüze baktı, yağış kısa süre sonra durdu. Dolu yağışı anında tüm çiftçilerimize telefonla ulaştık, akşam saati olması nedeniyle şu ana kadar bize olumsuz bir haber gelmedi." diye konuştu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Teşkilat Hakkı Dayı öldü mü, diziden ayrılacak mı? Teşkilat Tuncer Selman diziden ayrıldı mı? Nefes kesen bölüm...
- İŞKUR'dan başvurana günlük ödeme! İş arayan, öğrenci, işsizlik ödeneği alan herkes yararlanabiliyor! Aylık 5.370 TL hesaplarda...
- Yargı sezon finali ne zaman, kaçıncı bölümde? Yargı sezon finali yapacak mı?
- SSK, Bağkur ve memur emeklisinin taban maaşı netleşti! En düşük 4.000 TL olacak! 6 aylık TEFE TÜFE hesaplaması! Enflasyon farkı, refah payı...
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman 2022 açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- 14 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dün dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? CTE son dakika açıkladı...
- Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Kanlı Ay tutulması nerede görülecek, izlenecek?
- LUNA coin düşüş sürecek mi? LUNA coin ne zaman yükselecek, yükselir mi? Grafikli tahmin ve yorumlar...
- Bağcılar'da İETT otobüsünün kadına çarptı! Hayati tehlikesi var!
- SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaş zammı son durum: 2022 Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?
- Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman? 2022 GS Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?