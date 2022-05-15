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Gaziantep'i dolu vurdu! 8 dakika sürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
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Gaziantep’i dolu vurdu! 8 dakika sürdü

Gaziantep'in Araban ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, yaptığı açıklamada, dolu yağışının yaklaşık 8 dakika sürdüğünü söyledi.

Akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanakla yağmaya başlayan dolu, ilçe merkezi ve kırsalında etkili oldu.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, yaptığı açıklamada, dolu yağışının yaklaşık 8 dakika sürdüğünü söyledi.

Dolu yağışının Antep fıstığı, buğday ve nohut gibi ürünlere zarar verebileceği bir dönemde olduklarını belirten Altun, "İlk yağdığı gibi şiddetli olarak bir süre daha devam etseydi ekili alanlara büyük zarar verirdi. Allah yüzümüze baktı, yağış kısa süre sonra durdu. Dolu yağışı anında tüm çiftçilerimize telefonla ulaştık, akşam saati olması nedeniyle şu ana kadar bize olumsuz bir haber gelmedi." diye konuştu.

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