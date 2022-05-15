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Ordu'da yaşlı kadının kahreden sonu! Üzerine kütük devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
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Ordu’da yaşlı kadının kahreden sonu! Üzerine kütük devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

Ordu'nun Kumru ilçesinde ormanlık alanda üzerinde kütük devrilen 66 yaşındaki Hüsne Alçın hayatını kaybetti. Emniyet güçleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

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