Ordu’da yaşlı kadının kahreden sonu! Üzerine kütük devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

Olay, Ordu'nun Kumru ilçesi Konaklı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fizme Mahallesi'nde oturan 66 yaşındaki Hüsne Alçın oğlu ile beraber ormanlık alana odun kesmek için gitti. Bu esnada ormanlık alanda yürüyen kadının üzerine kesilen odunlardan birisi yuvarlandı. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Odunların altında kalan ve ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Kumru Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Alçın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN