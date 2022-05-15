Nevşehir’de sel felaketi! Vatandaşlar iş makinalarıyla kurtarıldı
YAŞAM İHA
Nevşehir'de ansızın bastıran sağanak yağış bir takım bölgelerde sel afetine sebep oldu. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar iş makinaları yardımıyla kurtarıldı. Öte yandan bölge sakinleri sel anlarını cep telefonu kamerasına kaydetti.
Nevşehir'de ansızın bastıran sağanak yağış bir takım bölgelerde sele yol açtı. Merkez ilçeye bağlı Nar kasabası Öz mevkiinde sel felaketine yakalanan vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı.
MAHSUR KALDILAR
Vatandaşların imdadına iş makinesi yetişti. Mahsur kalan araçlar iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI
Öte yandan kentin bazı bölgelerinde ise dolu yağışı etkili oldu. Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi'nde fındık büyüklüğünde dolu yağdı.
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