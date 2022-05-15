Adana’da günlerdir aranıyordu! 16 yaşındaki Ferhat Batur’dan yürek yakan haber
YAŞAM DHA
Adana Ceyhan’da sıcak havalardan bunalıp serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapılarak kaybolan ve günlerdir aranan 16 yaşındaki Ferhat Batur’dan kahreden haber geldi. Talihsiz çocuğun cesedi dalgıç polisler tarafından bulundu.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yürek yakan olay 11 Mayıs günü akşam saatlerinde meydana geldi. Tarım işçisi ailesiyle çilek toplamaya giden Ferhat Batur, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi.
AKINTIYA KAPILDI
Görgü tanıklarının ifadesine göre Batur, bir süre sonra akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AİLE DE KENDİ İMKANLARIYLA ARADI
Batur, bulunamayınca su altı kurtarma ekibi çağırıldı. Aile, kendi imkanlarıyla sandalla arama yaptı.
ACI HABER GELDİ
Dalgıçlar, Ferhat Batur'un nehre girdiği bölgede 4 gün boyunca arama yaptı ancak sonuç alamadı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yargı sezon finali ne zaman, kaçıncı bölümde? Yargı sezon finali yapacak mı?
- SSK, Bağkur ve memur emeklisinin taban maaşı netleşti! En düşük 4.000 TL olacak! 6 aylık TEFE TÜFE hesaplaması! Enflasyon farkı, refah payı...
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman 2022 açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- 14 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dün dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? CTE son dakika açıkladı...
- Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Kanlı Ay tutulması nerede görülecek, izlenecek?
- LUNA coin düşüş sürecek mi? LUNA coin ne zaman yükselecek, yükselir mi? Grafikli tahmin ve yorumlar...
- Bağcılar'da İETT otobüsünün kadına çarptı! Hayati tehlikesi var!
- SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaş zammı son durum: 2022 Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?
- Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman? 2022 GS Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları ne zaman? 2022 Trabzonspor kupa töreni ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- Evde bakım maaşı hangi illere yattı? 2022 Mayıs ayı evde bakım yardımı ne zaman yatacak? Bakan Yanık duyurdu