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Adana’da günlerdir aranıyordu! 16 yaşındaki Ferhat Batur’dan yürek yakan haber

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
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Adana’da günlerdir aranıyordu! 16 yaşındaki Ferhat Batur’dan yürek yakan haber

Adana Ceyhan’da sıcak havalardan bunalıp serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapılarak kaybolan ve günlerdir aranan 16 yaşındaki Ferhat Batur’dan kahreden haber geldi. Talihsiz çocuğun cesedi dalgıç polisler tarafından bulundu.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yürek yakan olay 11 Mayıs günü akşam saatlerinde meydana geldi. Tarım işçisi ailesiyle çilek toplamaya giden Ferhat Batur, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi.

AKINTIYA KAPILDI

Görgü tanıklarının ifadesine göre Batur, bir süre sonra akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AİLE DE KENDİ İMKANLARIYLA ARADI

Batur, bulunamayınca su altı kurtarma ekibi çağırıldı. Aile, kendi imkanlarıyla sandalla arama yaptı.

ACI HABER GELDİ

Dalgıçlar, Ferhat Batur'un nehre girdiği bölgede 4 gün boyunca arama yaptı ancak sonuç alamadı.

CESEDİ, 5'İNCİ GÜNDE BULUNDU

Ekipler, Ferhat'ı arama çalışmalarına bugün de devam etti.

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