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Emine Erdoğan: Her gayretin destekçisi olacağım

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2022
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Emine Erdoğan: Her gayretin destekçisi olacağım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Olgunlaşma Enstitülerinin geleneksel Türk sanatlarına katkısına dikkat çekerek, “Kaybolmaya yüz tutmuş zengin dokuların korunması ve dünyaya açılması için gösterilen her gayretin destekçisi olmayı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

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