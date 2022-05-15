Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Kanlı Ay tutulması nerede görülecek, izlenecek?
Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanlı Ay tutulmasına sayılı saatler kaldı. Heyecanla beklenen 2022 yılının ilk Ay tutulması Mayıs ayının ikinci haftası gerçekleşecek. Akrep burcunda gerçekleşecek olan tutulmanın etkileri hem göksel olaylarla hem de astrolojik olaylarla ilgilenenlerin yakın takibinde bulunuyor. Peki, Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Kanlı Ay tutulması nerede görülecek, izlenecek?
Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Kanlı Ay tutulması nerede görülecek, izlenecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanmaktadır. 2022 yılının ilk Ay tutulması olarak bilinen Ay tutulması büyük değişimleri beraberinde getirecek. İşte, Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Kanlı Ay tutulması nerede görülecek, izlenecek?
AY TUTULMASI NASIL OLUR?
Ay, Dünya'nın gölgesine girerek, Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybeder ve bu olayın sonucunda da Ay Tutulması meydana gelir.
Bu şartlar sağlandığında Dünya'nın gölgesi Ay yüzerine düşer. Bu 42 milyar kilometreye uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 kilometre daha geniştir. Ay, saatte 3456 kilometre hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 40 dakika ile 1 saat arasında değişir.
Ay tutulması, yeryüzünden Ay'ın ufuk çizgisinin üzerine olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilmektedir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferinde kırıldığından dolayı, Ay tutulmasında, Ay tamamen kaybolmaz ve Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır. Bunun sonucunda Ay tutulması olur.
KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK, SAAT KAÇTA?
Heyecanla beklenen 2022 yılının ilk ay tutulması 16 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. "Kanlı Ay Tutulması" olarak da bilinen tutulma burçları da büyük oranda etkileyecek.
Akrep burcunda gerçekleşecek olan bu tutulmanın etkisi 6 ay sürecek. 6 ay boyunca hayatımızda birçok şeyin bitişine tanık olabiliriz. Sabit burçları daha fazla etkileyecek olan bu tutulma, bakış açımızı değiştirmemize olanak sağlayacak.
Farklı olayları hayatımıza getirecek sert bir tutulma bizi beklerken, 15-16 Mayıs tarihleri herkes için zor geçebilir.
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