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Adana'da 7 yaşındaki çocuk kanala düştü! Vatandaşlar imdadına yetişti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
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Adana’da 7 yaşındaki çocuk kanala düştü! Vatandaşlar imdadına yetişti

Adana’da 7 yaşındaki çocuk gözüne kestirdiği sopayı almak isterken sulama kanalına düştü. Talihsiz çocuk etraftaki vatandaşlar tarafından kurtartıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesinde gerçekleşti.

İddiaya göre 7 yaşındaki Muhammet Söğüt, aynı yaşta olan arkadaşı Mert Yavuz ile beraber sulama kanalı kıyısına geldi.

Söğüt, kanal kenarında gördüğü sopayı almak istedi. Fakat sopayı alırken dengesini kaybedip kanala düştü.

ARKADAŞI YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

Bu arada arkadaşı Yavuz da çığlık atarak yardım istedi.

ÇOCUK BULUNAMADI

Yavuz'un bağırması üzerine olay yerine gelen vatandaşlar sulama kanalına çocuğu kurtarmak için atladı ancak çocuk bulunamadı. Vatandaşlar bir taraftan da polise ve sula altı ekiplerine haber verdi.

AİLE ARAMALARA KATILDI

Çocuklarının sulama kanalında kaybolduğunu öğrenen aile de kanal kenarına gelerek arama çalışmalarına katıldı.

ANNE ÜMİDİNİ YİTİRMEDİ MUHAMMET BULUNDU

Anne Leyla Söğüt de bir umutla kanal kenarında çocuklarını aradı. Çocuk bir süre sonra bulunarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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