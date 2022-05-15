15 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Doğada sadece 14 gün yetişiyor! Kırmızı et yerine tercih ediyorlar

Doğada sadece 14 gün yetişiyor! Kırmızı et yerine tercih ediyorlar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
ABONE OL
Doğada sadece 14 gün yetişiyor! Kırmızı et yerine tercih ediyorlar

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Heliz bitkisinin diplerinde yetişen mantarın kilosu 100-120 liradan alıcı buluyor. Sadece 14 gün yetişen bu mantar türü, pazarda yerini almadan alıcısı tarafından toplayıcıdan sipariş üzeri satın alınıyor.

Uludere ilçesinde sadece Heliz diplerinde yetişen mantarı yöre halkı "Şırnak mantarı" veya "Heliz mantarı" olarak biliyor.

Doğada sadece 14 gün yetişiyor! Kırmızı et yerine tercih ediyorlar

Heliz mantarı bölgede bahar mevsiminin başında yılın sadece 14 günü yetişiyor.

Doğada sadece 14 gün yetişiyor! Kırmızı et yerine tercih ediyorlar

Yöre halkı tarafından kırmızı et yerine tercih edilen Heliz mantarının kilogramı bu sene 100- 120 lira arasında satılıyor.

Doğada sadece 14 gün yetişiyor! Kırmızı et yerine tercih ediyorlar

Bir kişi gün boyunca sadece 3-4 kilo arası toplayabiliyor.

Doğada sadece 14 gün yetişiyor! Kırmızı et yerine tercih ediyorlar

Sadece 14 gün yetişen bu mantar türü, pazarda yerini almadan alıcısı tarafından toplayıcıdan sipariş üzeri satın alınıyor.

Doğada sadece 14 gün yetişiyor! Kırmızı et yerine tercih ediyorlar

Şenoba beldesinde alıcı Kadri Bilen, beldede kendilerinin satmadığını, Uludere ve çevresinde toplayıp satan olduğunu söyledi. Bilen, mantarın kilosunun 100-120 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA