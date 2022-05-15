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Misket büyüklüğünde dolu yağdı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
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Misket büyüklüğünde dolu yağdı

Son dakika haberi... Hatay'ın Erzin ilçesinde misket büyüklüğünde yağan dolu tarım alanlarına zarar verdi. Yaklaşık 5 dakika yağan dolu daha sonra yerini yağmura bıraktı.

Hatay'ın Erzin ilçesi, Kuyuluk Mahallesi'nde sabah saatlerinde birden dolu yağışı başladı.

Misket büyüklüğünde dolu yağdı

Misket büyüklüğündeki dolu yağışı görenleri hayrete düşürürken tarım alanlarına da zarar verdi. Yaklaşık 5 dakika yağan dolu daha sonra yerini yağmura bıraktı.

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