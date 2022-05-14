Vatandaşa etmedikleri eziyet kalmadı! Dolandırıcıların pes dedirten görüntüleri

OPERASYONDAN OĞLUNU KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 süren teknik ve fiziki takip sonrası, 200 polisin katılımıyla "İleriler" suç örgütünün 35 üyesine yönelik 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt lideri Haydar İleriler, araç satın almak için hızlı tren ile Eskişehir'e gideceği öğrenildi. Mali polis Ankara Garı'nda Haydar İleri'yi gözaltına alarak ev araması için ikametine getirdi. Ekipler, binanın anahtarını istediği sırada evin ziline basarak evdekilere haber verdi. Bina kapısının köşesine saklanan Haydar İleriler'in oğlu polis ekiplerinin dikkati üzerine yakalanarak gözaltına alınmıştı.

DOLANDIRDIKLARI VATANDAŞIN PARASINI BÖYLE SAYDILAR

Ankara emniyetinde işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Suç örgütü üyesi Cem İ. ile Durmuş Ö. arasında geçen para sayma görüntüsü vatandaşı dolandırırken eğlendiklerini de ortaya çıkardı. Cem İ. elindeki para destesini saymaya başladığı sırada yanında bulunan Durmuş Ö. dilini çıkardı. Cem i. Parmağını Durmuş Ö.'nün diline götürerek adete parmak ıslatma aparatı olarak kulandı. İkili bunu birkaç aynı harekete tekrarlarken finali ise birbirlerine dil çıkararak tamamladı. Video çekildiği sırada bir ayrıntı daha görüntülere yansıdı. İkili şakalaştığı sırada arkadan duyulan seste araç pazarlığı yapıldığı ve mağduru tuzağa çekmeye çalıştıkları duyuldu.