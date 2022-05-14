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Son dakika: İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem | 14 Mayıs son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2022 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
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Son dakika: İzmir’de 4.4 büyüklüğünde deprem | 14 Mayıs son depremler

Son dakika haberi... İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında saat 01.08 sularında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 10.62 km derinliğinde gerçekleşti. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD, Kandilli son depremler listesi...

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