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Son dakika: Beyoğlu'nda üzerinde 3 tabanca bulunan kişi gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2022
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Son dakika: Beyoğlu’nda üzerinde 3 tabanca bulunan kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu'nda arama noktasında yapılan kontrolde, bir kişinin üzerinde 3 tabanca ve bu silahlara ait toplam 9 fişek bulundu.

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