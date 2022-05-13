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Trafik kazasında otomobil hurdaya döndü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2022
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Trafik kazasında otomobil hurdaya döndü!

Son dakika haberine göre: Sinop’ta otomobilin hurdaya döndüğü trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yaralı U.S.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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