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Şoförün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2022
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Şoförün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı

Edirne’de fabrika işçilerini taşıyan minibüs alev alev yandı. Sürücünün durumu erken fark ederek yolcuları tahliye etmesi faciayı önledi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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