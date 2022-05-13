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Son dakika: Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem! | AFAD son dakika depremleri

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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Son dakika: Adıyaman’da 4 büyüklüğünde deprem! | AFAD son dakika depremleri

Son dakika haberi... AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 19,23'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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